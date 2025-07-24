сегодня в 12:35

МЧС: ливень, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве

В ближайший час с сохранением до конца четверга местами в столице прогнозируются сильный дождь, ливень, гроза и шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Водителям посоветовали в непогоду значительно снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию от других авто, избегать внезапных маневров. Парковать машину следует подальше от деревьев.

Также пешеходам на улице рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.

Не стоит оставлять детей без присмотра. Также горожанам нужно быть внимательными и осторожными.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в столице на четверг из-за грозы и дождей.