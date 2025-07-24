В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье и столице на четверг из-за грозы и дождей, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Так, в Москве он будет действовать с 12 часов до 18 часов четверга из-за дождя и грозы, в Подмосковье — с 12 часов до 21 часа из-за того, что в отдельных районах прогнозируются ливневые дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 17 м/с.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

В регионе в четверг ожидаются жара до плюс 27 градусов, дождь и гроза.