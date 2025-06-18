МЧС: гроза, ливни и шквалистый ветер сохраняются в Подмосковье

В Подмосковье по-прежнему сохраняется непогода. В ближайшее время и до конца дня в регионе ожидаются ливни, гроза и сильные дожди, порывы ветра достигнут 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Водителям рекомендовали остановиться в дороге и переждать непогоду, включив «аварийку». Парковаться лучше подальше от рекламных щитов, шатких конструкций и ЛЭП.

В домах нужно плотно закрыть окна и двери, убрать с подоконников любые предметы, которые могут упасть или быть сброшены ветром. Электроприборы важно отключить от сети, а телефон держать под рукой.

Во время грозы стоит избегать открытой местности. В случае чрезвычайных происшествий следует незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

В Подмосковье и столице в среду температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, местами может прогреметь гроза. При облачной с прояснениями погоде пройдет кратковременный дождь.