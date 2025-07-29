МЧС: гроза и порывистый ветер придут в Подмосковье вечером во вторник

Вечером 29 июля в Подмосковье ожидается гроза и сильный ветер. Непогода продлится до 22 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Погодные условия начнут ухудшаться в Московской области после 17:00. Синоптики спрогнозировали, что на регион обрушатся кратковременный дождь, гроза.

Порывы ветра при грозе будут составлять до 14 м/с. В связи с непогодой МЧС призвало граждан соблюдать осторожность, по возможности оставаться дома.

Во время грозы автомобилистам необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию, включать ближний свет или противотуманные фары. Нельзя парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовали не подходить к деревьям, проводам и водоемам. Также не стоит укрываться от непогоды возле шатких строений.

Между тем в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары. Он будет действовать до 31 июля.