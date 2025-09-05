Max нужна конкуренция: Песков озвучил, почему Telegram и WhatsApp* должны остаться

сегодня в 16:41

Песков: Telegram и WhatsApp* должны остаться в России, Max нужна конкуренция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram и WhatsApp* должны продолжить работу в стране, чтобы у отечественного мессенджера Max была конкуренция, сообщает ТАСС .

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», — ответил Песков на вопрос журналистов о мессенджерах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Официальный представитель Кремля надеется, что Max станет популярным мессенджером. Чтобы его устанавливали миллионы россиян, нужно постоянное развитие сервиса.

Ранее директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что основными причинами недовольства мессенджером Max стали сжатые сроки внедрения и агрессивное продвижение сервиса.

* Принадлежи компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.