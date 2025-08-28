Эксперт назвал причины критики мессенджера MAX

Директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что основными причинами недовольства мессенджером MAX стали сжатые сроки внедрения и агрессивное продвижение сервиса.

Директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что необходимость создания национального мессенджера для обеспечения кибербезопасности обсуждалась в России еще семь лет назад. До появления MAX основную роль в коммуникациях выполняла социальная сеть «ВКонтакте», однако она является более универсальной платформой.

Зыков подчеркнул, что и «ВКонтакте», и MAX принадлежат одной корпорации, поэтому разработчики могут обмениваться опытом и технологиями. По его словам, главными проблемами внедрения MAX стали слишком короткие сроки запуска и агрессивное продвижение сервиса.

«Если бы на внедрение было выделено полтора-два года, процесс прошел бы мягче. Но из-за необходимости выполнить определенные KPI к концу года продвижение началось еще на этапе бета-версии, что вызвало негативную реакцию пользователей», — пояснил Зыков.

Он добавил, что многие привыкли к функциям старых мессенджеров и не видят необходимости в новом продукте, не осознавая при этом важность национальной кибербезопасности.

Эксперт считает, что делать окончательные выводы о MAX пока рано.

«Функционал MAX сейчас сопоставим с WhatsApp, а качество звонков даже лучше. Важно дождаться, какие преимущества платформа предложит пользователям в сентябре. Пока же люди видят в основном «кнут», — заключил Владимир Зыков в эфире радио спутник Sputnik.