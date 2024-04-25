Матвиенко высказалась о «закручивании гаек» после теракта в «Крокусе»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что у руководства страны нет планов по «закручиванию гаек» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости .

«Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что в современных странах, которые настроены на развитие, не может быть тоталитарного государства, а Россия настроена на развитие.

Политик назвала досужими домыслами эмоциональные разговоры о «закручивании гаек» после теракте в Подмосковье. По ее словам, данные темы вбрасываются специально, а важные государственные решение не принимаются под эмоциями и давлением.

Матвиенко добавила, что ключевой целью для государства является обеспечение безопасности граждан. В нынешних условиях России для этого нужно принять все необходимые меры.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Жертвами трагедии стали 144 человека. По уголовному делу задержаны и арестованы 11 исполнителей и соучастников террористической атаки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что после теракта в концертном зале в «Крокусе» без родителей остались 7 детей.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал глава региона.