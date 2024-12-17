Матвиенко назвала «мусорную реформу» деградацией и регрессом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко выразилась о начавшейся шесть лет назад так называемой «мусорной реформе». Она назвала ее провальной и похожей на «деградацию и регресс», сообщает ТАСС .

Спикер Совфеда заявила, что на данную реформу возлагались большие надежды. Предполагалось, что в РФ будет выстроена четкая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако, по словам Матвиенко, реформа не помогла, потому что «на деле все забуксовало».

Она добавила, что региональные операторы оказались фактически никому не подотчетны. При этом они получили сотни миллиардов рублей доходов. По словам Матвиенко, «то, что должно было стать реформой, больше похоже на деградацию и регресс».

Председатель верхней палаты парламента отметила, что вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к данному вопросу. Так, за последние полгода было сделано значительно больше, чем за шесть лет «мусорной реформы», отметила Матвиенко. Например, создан Федеральный штаб при Минприроды, в каждом субъекте появились региональные штабы во главе с губернаторами.

Глава Совфеда добавила, что сейчас в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники. Работы, по ее словам, много.

Ранее Матвиенко призвала вице-премьера России Марата Хуснуллина заплатить налог за проживание в недострое. Она предложила заплатить налог на жилье задним числом и стать примером для всех россиян.