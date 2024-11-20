Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налог за проживание в недострое

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила вице-премьера России Марата Хуснуллина, который восемь лет жил в недостроенном незарегистрированном доме, заплатить налог на жилье задним числом и стать примером для всех россиян, пишет ТАСС .

«Марат Шакирзянович, очень важную проблему вы подняли — несвоевременная регистрация построенных домов, которые по 5 лет, иногда и 10 лет считаются недостроенными. Люди живут, налоги не платят. Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — обратилась Матвиенко к Хуснуллину.

Хуснуллин в свою очередь объяснил, что длительное время не мог подключить свой дом к трансформаторной подстанции. По его словам, для подключения жилья не хватало мощностей, и этот вопрос долгое время не удавалось решить.

В итоге Хуснуллин подключил дом к энергии как стройплощадку и начал в нем жить. Вице-премьер России зарегистрировал жилье только после завершения строительства. Он отметил, что таких же недостроенных домов по всей стране сотни миллионов, поэтому нужно упростить процедуру по регистрации таких домов.