Матвеева: модели ИИ должны содержать культурный код России

Генеративные модели ИИ должны соблюдать законы Российской Федерации и соответствовать ценностям, заявила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Нельзя не затронуть тему искусственного интеллекта. Сейчас это один из больших, отдельных трендов. С одной стороны, это вызовы для общества, а с другой — новые возможности. <…> Здесь важно подчеркнуть вопросы, связанные с доверенными технологиями», — заявила Матвеева.

По ее словам, генеративные модели искусственного интеллекта должны содержать и отражать в себе ценность и культурный код Российской Федерации и соблюдать законы страны.

«Эти все вопросы сейчас активно обсуждаются», — подчеркнула Матвеева на 16-м Российском форуме управления интернетом.

Также председатель комитета Госдумы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отмечал, что в конце мая 2026 года в Госдуме состоится слушания по теме ИИ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.