Маткапитал авансом: эксперт рассказал, как стимулировать рождаемость в России

Предоставление материнского капитала в качестве аванса могло бы стать действенным стимулом для повышения рождаемости. Такую точку зрения выразил член экспертного совета при Минэкономики Свердловской области, девелопер Владимир Городенкер, пишет ОТВ-Екатеринбург .

Городенкер предложил выплачивать маткапитал заранее молодоженам, еще не имеющим детей. По его словам, в случае, если в течение трех лет ребенок не рождается, необходимо вернуть полученные средства.

«Это бы точно стимулировало рождаемость», — считает девелопер.

Эксперт добавил, что возврат средств при отсутствии детей в течение трех лет можно рассматривать как авансовый кредит, что, по его мнению, также может способствовать увеличению рождаемости. Кроме того, он предложил предоставлять многодетным семьям земельные участки для постройки собственного жилья.

Ранее сообщалось, что в 2026 году размер материнского капитала увеличится на 6,8% в сравнении с данными за текущий год. Его сумма на второго ребенка будет составлять 974,1 тыс. рублей.

