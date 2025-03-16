Мать отсудила 1,5 млн рублей за ошибку анестезиолога во время родов под Ростовом

Молодой матери, 30-летней Елене из Батайска в Ростовской области, удалось отсудить 1,5 млн рублей из-за ошибки доктора при вкалывании эпидуральной анестезии в позвоночник во время родов. Девушка вынуждена заново учиться ходить на протяжении последних пяти лет, сообщает SHOT .

В 2020 году у беременной Елены начались схватки, ее отвезли в больницу Батайска. Там женщина рожала на протяжении 15 часов. Ей поставили укол с анестезией в спину, чтобы было не так больно. Она успешно родила, ребенок оказался здоровым.

На следующий день девушка пожаловалась на неприятные ощущения в голове, спине. Также она чувствовала слабость внизу тела. Это продолжалось длительное время.

Через полтора месяца у Елены онемела часть тела ниже туловища. Доктора обнаружили, что у девушки вялый паралич мышц. Она пошла к доктору в роддом, показала документы, однако он не согласился с обвинениями.

Тогда Елена отправилась к юристу. Они организовали судебную медицинскую экспертизу. Во время нее обнаружили, что врачебную помощь оказали с нарушениями. В частности, была допущена ошибка при введении эпидуральной анестезии. Из-за нее появилось воспаление и был поражен спинной мозг девушки.

Суд длился пять лет. Юрист Елены смог доказать, что доктора допустили ошибку. Женщине заплатят 1,5 млн рублей в качестве компенсации.

Ранее в турецкой Адане 46-летняя журналистка умерла из-за ошибки доктора. Когда специалист делал эндоскопию, то по ошибке проколол двенадцатиперстную кишку.