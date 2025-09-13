Мать блогерши Лерчек распродает элитные вещи дочки из-за сложного положения

Женщина призналась, что семья столкнулась с очень тяжелыми временами. Она отметила, что вещи продаются в хорошем состоянии.

Мать Лерчек предлагает купить разные виды одежды блогерши. Среди них — сумки известных брендов.

Ранее Лерчек и ее мужу Артему Чекалину предъявили обвинение по выводу материальных средств по подложным документам. Следствие считает, что Чекалины с соучастниками с сентября 2021 года по февраль 2022 года, предположительно, незаконно вывели 251,6 млн рублей. Они были получены за продажу фитнес-марафонов в Сети.