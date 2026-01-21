Мать билась в истерике у гроба: в Москве простились с учителем и блогером Кириченко

В ЦКБ № 1 управления делами президента РФ прошла церемония прощания с учителем математики из школы № 1517 и блогером Кириллом Кириченко. 30-летнего педагога проводили в последний путь близкие, родные и ученики, сообщает MSK1.RU .

На церемонии прощания возложили цветы и провели молебен. Присутствующие не смогли сдержать слез. Тяжелее всего утрату переживает мать Кириченко.

«Мой Кирилл, ты больше не позвонишь, моя жизнь, моя радость», — произнесла безутешная женщина у гроба.

Кириченко известен не только как педагог, но и как блогер. В одной из соцсетей на него были подписаны 58 тыс. человек. Мужчина рассказывал о своей профессии и выкладывал ролики с учениками.

В конце прошлого года у Кириченко диагностировали депрессию, а затем он попал в больницу с пневмонией. 9 января он сообщал, что готовится к операции, но 17 января его не стало.

