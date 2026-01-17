Добила депрессия: в Москве скончался 30-летний учитель математики и блогер

Фото - © Страница в Инстаграм* @ kirill.protiv /*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Популярный блогер и учитель математики из Москвы Кирилл Кириченко умер в 30 лет

Известный московский блогер и преподаватель математики Кирилл Кириченко ушел из жизни в возрасте 30 лет. Незадолго до смерти ему диагностировали тяжелое заболевание, сообщает «СтарХит» .

О смерти Кириченко стало известно в субботу, 17 января, из соцсетей. Блогер получил известность благодаря видеоурокам по математике. к настоящему моменту у Кирилла более 58 тыс. подписчиков.

«Кирилла больше нет. Дату и место прощания сообщим позже. Помолитесь за упокой души моего единственного брата», — написала сестра Кириченко в соцсетях.

В конце прошлого года Кирилла госпитализировали в больницу с пневмонией. При этом в медучреждении его состояние продолжало ухудшаться. Врачи приняли решение оперировать блогера.

Кроме того, сестра молодого человека рассказала, что в последние месяцы Кириченко пребывал в сильной депрессии, что, вероятно, отразилось на его здоровье.

