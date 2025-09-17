Мать арестованного редактора URA.RU Аллаярова впервые дала интервью

Мать редактора URA.RU Дениса Аллаярова, находящегося под стражей по обвинению в даче взятки, Наталья Аллаярова впервые дала развернутое интервью, опубликованное на портале 66.ru. В беседе она поделилась переживаниями семьи, вызванными тем, что показания против журналиста дал его родной дядя Андрей Карпов, занимавший должность начальника угрозыска в одном из отделов полиции Екатеринбурга. Наталья полагает, что они оба могли оказаться пешками в чьей-то игре, где ситуацию используют в корыстных целях.

Отношения Карпова и Аллаярова

Карпов не только дядя Дениса Аллаярова, но и его крестный отец. Их всегда связывали близкие отношения, и именно дядя привил племяннику любовь к футболу. После задержания Карпова и Аллаярова 5 июня, первого вскоре отпустили под домашний арест. Он позвонил Наталье, своей сестре, и заверил, что Денис проходит по делу как свидетель и «все нормально». Однако, когда Аллаярова поместили под стражу, Карпов утверждал, что не понимает происходящего.

Сумма в 120 тысяч рублей, которая фигурирует в деле как взятка, якобы переданная Аллаяровым Карпову, включает в себя денежные переводы. Их Денис отправлял своей бабушке, матери Карпова. 74-летняя женщина испытывает серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи, которую внук ей оказывал.

Эти факты подтвердила и сама пенсионерка, которую допрашивали в рамках дела.

Между Денисом и его дядей не было серьезных разногласий, за исключением одного случая, когда Карпов в шутку упрекнул племянника в том, что URA.RU читать скучно, а Е1 гораздо интереснее. В издании Е1 у Карпова был знакомый журналист, Евгений Кошек, которого он считал своим другом.

Роль сотрудника E1 Кошека

После взятия под стражу Дениса Аллаярова его мать по просьбе брата связывалась с журналистом Кошеком из Е1. Содержание их разговора она раскрывать не стала, заявив, что доверит эту информацию следователям. Вскоре после задержания Дениса и его дяди именно Кошек позвонил Наталье Аллаяровой, чтобы выразить сочувствие и попросил держать его в курсе развития событий.

Спустя несколько месяцев журналист Кошек написал матери Аллаярова, заявив, что Дениса отпустят, если он даст показания против своего руководства. Он также предложил ей связаться с новым адвокатом, добавив, что тот «объяснит, что надо сделать». Наталья отказалась от этого предложения.

Подозрения матери Аллаярова

Мать Аллаярова предполагает, что дядя мог дать ложные показания против племянника, чтобы облегчить свое положение, так как незадолго до задержания он был уволен с работы по отрицательным мотивам и стал подозреваемым в уголовном деле о злоупотреблении должностными полномочиями.

Женщина убеждена, что у Карпова может быть некая договоренность со следствием. Она также заявила о преднамеренной кампании, направленной против ее сына и издания URA.RU.

Наталью Аллаярову удивляет тот факт, что ни ее, ни отца Дениса не вызвали на допрос по делу журналиста. У нее есть несколько вопросов к следствию, а также к областной прокуратуре, куда Денис обращался с жалобой, но не получил ответа.

Мать подчеркнула, что ее сын сохраняет стойкость и находит силы поддерживать близких в трудную минуту, даже находясь за решеткой. Однако у него возникли проблемы со здоровьем в СИЗО.

«Денис, я тобой горжусь. Ты честный и правдивый. Ты настоящий», — обратилась к сыну мама.