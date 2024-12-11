Мастерская Деда Мороза откроется в Волоколамске в декабре

В преддверии новогодних праздников «Единая Россия» проведет в Волоколамске ряд мастер-классов по изготовлению новогодних поделок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Принять участие может любой желающий в возрасте от 3 до 12 лет. Опытные наставники научат мастерить игрушки для новогодней елки. Для работы будут использоваться самые разнообразные материалы: лыко, фетр, стразы и блестки, краски, цветная бумага, природные материалы.

Для участников будут организованы различные мастер-классы:

по изготовлению елочных украшений;

по изготовлению объемных бумажных фигурок;

роспись новогодних шаров.

Мероприятия пройдут 21 и 22 декабря с 11:00 до 18:00 по адресу: город Волоколамск, улица Панфилова, дом 22 (здание Торгового центра «Центр Города»).

По итогам матер-классов все участники получат памятный значок, открытку и сертификат «Помощника Деда Мороза».

Участие бесплатное. Предварительная запись не требуется. Возрастные ограничения: 3+.

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