Мастер-классы RT Academy впервые состоялись в Эфиопии

В Эфиопии впервые прошли образовательные мастер-классы RT Academy. В течение 4 дней эксперты провели тренинги по военной журналистике для сотрудников министерства обороны страны, а также провели встречи на крупнейших телеканалах, включая Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC) и Fana Broadcasting Corporate.

Кроме того, RT и EBC заключили соглашение о партнерстве. Этот документ предусматривает, в частности, реализацию образовательных инициатив RT Academy, обмен профессиональным опытом и помощь в подготовке журналистов и медиаспециалистов.

Программа мастер-классов включала в себя темы, связанные с созданием новостного контента для современного телевидения, работой корреспондента (от интервью с политиками до освещения событий в зонах боевых действий), съемкой с воздуха и с помощью мобильных устройств, а также применением искусственного интеллекта в тележурналистике. Представители RT также поделились информацией о своей деятельности на африканском континенте.

В сентябре 2024 года международный образовательный проект RT Academy объявил о начале приема заявок на первый медиакурс для африканских журналистов, который будет проводиться на английском и французском языках.

Курс стартовал 14 октября и привлек более тысячи участников в возрасте от 18 до 69 лет из 35 стран. Наибольшее количество заявок поступило из Нигерии, Конго, Кении, Танзании и Камеруна. Всего в проекте участвовали представители 35 африканских государств.