Мастер-классы пройдут на выставке «Москва промышленная. Город будущего»

На промышленной выставке в Экспоцентре в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» пройдет серия мастер-классов по бумажному моделированию супергероев, графическому дизайну и созданию приложений для гаджетов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Мероприятия запланированы на 6 и 8 сентября на выставке «Москва промышленная. Город будущего».

«На сегодняшний день научно-познавательные обучающие мастер-классы на выставке „Москва промышленная. Город будущего“ посетили более 1000 ребят. Актуальные навыки освоили как совсем маленькие дети, так и школьники. У юных посетителей есть уникальная возможность освоить изготовление макетов игровых персонажей по собственному проекту, получить базовые знания о принципах работы различных программ и даже создать собственное приложение. Благодаря простым занятиям мы привлекаем интерес детей к востребованным специальностям в дизайне, в том числе промышленном», — заявил Гарбузов.

На мастер-классе по бумажному моделированию, а именно его современному направлению — кубикрафту, дети создадут модели популярных героев комиксов, компьютерных игр и мультфильмов из бумаги. А с участием созданных своими руками персонажей смогут придумать новую историю про них.

На занятии по графическому дизайну юные гости выставки изучат популярные программы по работе над логотипами, узорами, шрифтами, иллюстрациями и убедятся в том, что дизайн остается востребованным даже в век цифровых технологий.

На этой же площадке за соседними ноутбуками ребята попробуют спроектировать полезную программу, игру или редактор для гаджетов.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города.