Мастер-классы для семей участников СВО провели в Ленинском округе

В День семьи, любви и верности в Ленинском городском округе Московской области для семей участников специальной военной операции были организованы специальные мастер-классы. В мероприятии приняли участие пять семей из муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сообщество „ПроБизнес“ на территории Ленинского городского округа существует уже пять лет, и мы теснейшим образом взаимодействуем с общественными организациями муниципалитета, в том числе с центром „Стратегия“. В этом году мы провели уже несколько мероприятий для женщин, для жен участников специальной операции и их детей. И мы гордимся такой большой дружбой. Сегодня у нас проходят мастер-классы, которые, по нашему мнению, являются важной поддержкой. Мы стремимся помочь этим женщинам, оказать им психологическую поддержку и создать условия, в которых они смогут чувствовать себя нужными. Когда мы объединяем усилия, нам легче справляться с трудностями. Часто добрые беседы оказываются более значимыми, чем финансовая помощь», — приводятся в сообщении слова организатора, руководителя сообщества для предпринимателей «ПроБизнес» Ирины Лобачевой.

В пресс-службе уточнили, что для жен военнослужащих был организован бьюти-мастер-класс. Приглашенный профессиональный визажист продемонстрировал техники нанесения летнего макияжа и поделился секретами выбора подходящих продуктов. В качестве моделей выступили сами участницы мастер-класса. Для детей была проведена интерактивная игра «Ситуация Б», направленная на профилактику буллинга. В ходе игры дети погружались в знакомые им конфликтные ситуации и учились находить нестандартные пути решения.

«Сегодня я побывала на мероприятии, чтобы отвлечься, пообщаться с женским коллективом, получить новые впечатления и узнать что-то новое. И еще уделить время себе любимой», — рассказала жена участника специальной военной операции Ольга Осипова.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере и получило положительные отзывы от участников. Организаторами выступили координационный военно-патриотический центр «Стратегия» совместно с партией «Единая Россия», сообществом «ПроБизнес» и представителями администрации Ленинского городского округа.

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