Мастер-класс по традициям русской бани провели в самой большой парной РФ в Подольске

В самой большой парной России в комплексе «Бани Алексеева» в Подольске провели бесплатный мастер-класс по истории и традициям русской бани. На него приехало несколько десятков пармейстеров из разных городов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На мастер-классе дали новые знания профессиональным банщикам, чтобы они продолжали совершенствовать свои навыки. Изучили историю и культуру русской бани, как основу в работе пармастера. Мастер показал искусство парения для здоровья и отработал с участниками практические навыки парения в парной.

«На наших мастер-классах, семинарах и лекциях мы учимся, прежде всего, создавать баню так, как она задумывалась нашими предками, переносить культуру и традиции русской бани в современный мир», — поделился спикер мастер-класса Денис Вахов.

Этот практикум стал первым в серии мероприятий по процедурам парения в традициях русской бани, которые проводятся на бесплатной основе.

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