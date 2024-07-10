Мастер-класс по росписи футболок провели для воспитанников клуба в Рузе

Вожатые первого отряда клуба «Каникулы в Молодежке» Рузского городского округа провели для своих воспитанников мастер-класс по росписи футболок в технике «Тай-дай». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Техника «Тай-дай» заключается в том, что ребятам перед окрашиванием требовалось скрутить футболку и обвязать ее нитками так, чтобы она не потеряла форму спирали, а затем уже нанести краску — стойкий жидкий краситель для ткани.

«Эта техника уникальна тем, что ни у кого никогда не получатся одинаковые футболки. Да, они могут быть похожи по цветам, но узоры будут разные. Это значит, что у каждого ребенка будет своя индивидуальная вещь, которой нигде в мире больше нет», — сообщила вожатая первого отряда Диана Мустякова.

Цвета для росписи футболок ребята использовали разные: от черного и фиолетового до ярко-красного и синего. Некоторые пытались сделать парные вещи, но, как было сказано ранее, одинаковыми они никогда не получатся.

Дети из третьего отряда посетили эколого-просветительскую программу в Рузской городской библиотеке.

Сотрудники учреждения ознакомили воспитанников с понятием «экология», привлекли внимание к экологическим проблемам в мире, вместе рассмотрели пути их решения. Помимо этого, библиотекари предоставили ребятам данные по вырубке лесов за последние 100 лет, рассказали, насколько быстро сокращается площадь мирового лесного массива, и сообщили о времени разложения бумаги, консервных банок, полиэтиленовых пакетов и стекла.

Дети поделились мнениями, как человек может предотвратить экологическую катастрофу, и поразмышляли на тему влияния автомобилей на окружающую среду.

«Чтобы сохранить наш общий дом, его нужно оберегать и строить. Каждый из нас должен сохранять природу, а не разрушать ее», — рассказала воспитанница третьего отряда Маша Клопова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.