Мастер-класс по рисованию прошел для активных долголетов Богородского округа

Член Союза художников Подмосковья Наталья Воспенникова провела увлекательный мастер-класс по рисованию под названием «Лошадка-радуга». Участники мероприятия погрузились в атмосферу творчества и получили массу позитивных эмоций.

«Какой замечательный мастер-класс! Я всегда думала, что нарисовать лошадь сложно, но оказалось, что все вполне доступно, и у меня получилось! Огромное спасибо!» — поделилась своими впечатлениями одна из участниц.

На сегодняшний день общая численность участников проекта «Активное долголетие» в Богородском округе составляет почти 10 тысяч человек; с января 2024 года присоединились около 1500 участников.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.