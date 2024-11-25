Мастер-класс по нейрографике провели для детей и их родителей в Луховицах

В честь Дня матери в центральной библиотеке города Луховицы прошел мастер-класс по нейрографике. Его организатором выступило местное отделение партии «Единая Россия» в рамках работы Центра объединения гражданских инициатив «Единые». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер-класс провела специалист нейрографики Любовь Бегеева. Она погрузила каждого участника мастер-класса в мир графических образов.

Многодетные мамы с детьми, родные и близкие участников специальной военной операции с интересом участвовали в процессе раскрытия смыслов жизненных целей и задач с помощью переноса графических образов на бумагу.

«Медитативный процесс рисования занял больше 2 часов. Он дал успокоение, способствовал снижению тревожности и погрузил участников мероприятия в ресурсное состояние, ощущение внутреннего баланса и уверенности. От души поблагодарила Любовь Бегееву за радость творчества и возможность целительного погружения внутрь себя, поздравила присутствующих мам с праздником и сама с удовольствием участвовала в мастер-классе», — сказала депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия», директор библиотеки Екатерина Андросова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.