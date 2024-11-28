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Мастер-класс по мехатронике от Раменского колледжа состоялся в Санкт-Петербурге

27 ноября от Раменского колледжа в Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс для молодежи от Московской области. Мастер-класс прошел в рамках деловой программы финала Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его провели Владислав Дмитриевич Гудков, являющийся руководителем регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Раменского колледжа, и студент 3 курса направления подготовки «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», который в 2023 году стал победителем финала чемпионата по компетенции «Мехатроника».

Мероприятие под названием «Мехатроника в действии: Построй будущее с автоматикой!» собрало более 50 студентов колледжей Санкт-Петербурга.

Участникам мастер-класса удалось познакомиться с механизмами пневмоавтоматики и собрать устройство для открытия дверей электропоездах и метро.

Этот мастер-класс стал отличной возможностью для студентов повысить свои знания о современных технологиях и применить их в реальных ситуациях. Подобные мероприятия способствует развитию профессиональных навыков и помогает молодежи в достижении новых высот в карьере.

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