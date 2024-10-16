Мастер-класс по изготовлению журавлей из бумаги пройдет в парке Шатуры 22 октября

22 октября в 14:30 в парке «Крестов Брод» в округе Шатура пройдет мастер-класс по изготовлению журавлей из бумаги. Гости парка получат замечательную возможность поучаствовать в творческом процессе, получив массу положительных эмоций и заряд вдохновения на весь осенний день. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Приглашаются все желающие — как дети, так и взрослые — присоединиться к этому увлекательному занятию, где каждая складка из бумаги станет шагом к созданию чудесного бумажного журавля. Этот мастер-класс не только разовьет ваши навыки оригами, но и создаст атмосферу дружбы и творчества, где каждый сможет найти свое место и выразить себя.

«В окружении золотых и красных листьев осени мы будем создавать красоту, превращая простой лист бумаги в символ мира и гармонии. Возьмите с собой хорошее настроение, и пусть каждая созданная вами фигура станет напоминанием о том, что творчество — это бесконечный источник радости. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события, погрузиться в мир искусства и общения. Мы с нетерпением ждем вас в нашем парке «Крестов Брод»!» — отмечается в материале.

Возрастное ограничение — 12+.

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