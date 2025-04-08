Мастер-класс по химическому анализу провели для школьников в техникуме Люберец

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина для учеников гимназии № 5 городского округа Люберцы организовали мастер-класс по специальности «Лаборант химического анализа». Об этом сообщили в Люберецком техникуме имени Гагарина.

«В мастер-классе приняли участие 19 учеников 7-го класса „М“ гимназии № 5. Ребята с азартом и интересом погрузились в мир химии, познакомились с основами лабораторных работ и, возможно, с будущей профессией», — отметила преподаватель специальных дисциплин Татьяна Назаренко.

Она добавила, что мероприятие прошло накануне Единого дня открытых дверей, который состоится 12 апреля текущего года, в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также в соответствии с планом совместной профориентационной работы гимназии и техникума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.