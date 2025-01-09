Мастер-класс по фигурному катанию пройдет в Ступине в четверг

Уникальная возможность представится посетителям катка в парке Островского г. о. Ступино 9 января. В 18:30 состоится бесплатный мастер-класс от театра-студии танца на льду «Алекс». Тренировка открыта для всех возрастов — от 6 до 65 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие позволит ступинцам провести время активно и с пользой для здоровья. Тренеры поделятся знаниями и помогут освоить первые элементы фигурного катания.

«Январь — идеальное время для начинаний. Приглашаем желающих присоединиться к нам на катке и попробовать свои силы в фигурном катании. Это не только физическая активность, но и отличная возможность найти новых друзей и получить заряд положительных эмоций», — отмечают организаторы.

Для участия нужно получить билет в кассе на катке или заказать его онлайн на сеанс в 18:30.

Если у участников нет коньков, можно взять их напрокат на месте.

К 18:20 желающим следует собраться около пункта проката, неподалеку от кофейного автомата. Затем пройдет краткий инструктаж, после которого начнется тренировка на льду (6+).

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