Мастер-класс по аквагриму провели в рамках «МастЕРской Деда Мороза» в Химках

В Химках состоялся мастер-класс по аквагриму для детей из многодетных семей и семей участников СВО. Пока ребята занимались творчеством, муниципальный депутат Юлия Мамай ответила на вопросы родителей. Мероприятие провели в общественной приемной «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы стараемся окружить заботой каждую семью, особенно тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Уверена, что совместные усилия делают наш город местом, где праздник и тепло чувствует каждый ребенок», — отметила Юлия Мамай.

Это уже второе занятие в рамках «МастЕРской Деда Мороза». На первом мастер-классе дети создавали праздничные украшения. Всего в мероприятиях приняли участие около 20 ребят. Юные участники получили сертификаты помощников Деда Мороза и памятные подарки.

Депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев напомнил, что 21 и 22 декабря для жителей и гостей округа проведут «МастЕРскую Деда Мороза» в торговом центре «Мой».

В мастер-классах смогут принять участие все желающие. Время работы — с 12:00 до 20:00. Адрес: деревня Голиково, Усковский проезд, дом 2. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.