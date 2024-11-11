Мастер-класс «Народная кукла» состоится 16 ноября в Одинцовском округе

Парк «Захарово» приглашает на мастер-класс «Народная кукла», который пройдет 16 ноября с 12:00 до 13:00 в Театре сказок, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского горокруга.

Участников научат изготавливать народные тряпичные куклы. Приобщение детей к ценностям русской культуры — важный шаг в формировании их личности, любви к Родине и уважения к традициям предков.

На мастер-классе участники узнают о традициях создания народных кукол, их значении и символике. Под руководством опытного мастера они сделают обережную куклу «Желанница», смогут освоить простые, но эффективные техники создания кукол из ткани и научиться оформлять и украшать их традиционными элементами.

Также организаторы приглашают маленьких гостей парка 16 ноября в 16:00 на познавательную программу «Куклы в жизни детей» (6+). Цель программы: пробуждение интереса к кукле, формирование нравственных основ личности ребенка, приобщение к социальной культуре человека через знакомство с куклой, игру с куклами, обогащение и систематизация знаний о кукле.

В парке «Захарово» еженедельно по вторникам и четвергам проходят спортивные мероприятия — фитнес-тренировки и оздоровительные зарядки с профессиональным тренером для взрослых и подростков (16+).

На все мероприятия вход свободный.

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