Мастер-класс для детей с особенностями прошел в Дмитрове

В стенах Местной общественной приемной партии «Единая Россия» в Дмитровском округе прошёл кулинарный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участница проекта «Дело жизни» Светлана Юшкевич стала ведущей этого увлекательного занятия, посвященного приготовлению роллов. Она подробно рассказала об ингредиентах, которые используются в этом процессе: рисе, нори, свежих овощах и рыбе. Затем Светлана продемонстрировала сам процесс создания роллов, а после ребята смогли самостоятельно собрать свои уникальные блюда.

По окончании кулинарного мастер-класса депутат Государственной Думы Ирина Роднина пообщалась с участниками и подарила каждому подарок.

«Я очень рада видеть такие замечательные мероприятия, которые объединяют детей с особенностями и помогают им раскрыть свои таланты и способности. Такие события способствуют их социальной адаптации и укреплению уверенности в себе», — отметила Ирина Роднина.

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