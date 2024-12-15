Мастер-класс для детей по изготовлению новогодних игрушек прошел в Мытищах

В рамках акции «МастЕРские Деда Мороза» в местной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся увлекательный мастер-класс для детей по изготовлению новогодних игрушек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Это событие собрало маленьких участников, которые с нетерпением ждали возможности проявить свои творческие способности и погрузиться в атмосферу предстоящих праздников.

Под чутким руководством активистов партии, которые выступили в роли наставников и вдохновителей, ребята, вооружившись всеми необходимыми материалами, начали создавать свои уникальные новогодние игрушки. В процессе работы звучали смех и радостные восклицания, а также обмен идеями между детьми, что создавало атмосферу настоящего волшебства.

«По окончании мастер-класса все участники получили сертификаты, подарки и свои творения, которые они с гордостью смогли забрать домой. Каждый ребенок ушел с яркими эмоциями, новыми знаниями и, конечно же, с уникальными новогодними игрушками, которые станут украшением их семейных ёлок», — сказала депутат партии «Единая Россия» Наталья Гречаная.

Акция «МастЕРские Деда Мороза» стала отличной возможностью для детей не только научиться чему-то новому, но и почувствовать себя частью большой дружной семьи, которая готова делиться теплом и радостью в преддверии Нового года.

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