Массовый сбой украинских «госуслуг» «Дии» произошел из-за человеческого фактора
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Украинский аналог «Госуслуг» «Дия» (в переводе «Действие» на русском - ред.) и платежные системы временно переставали работать не из-за кибератаки, а в связи с человеческим фактором. Об этом сообщает «Политика страны» со ссылкой на публикацию депутата Верховной рады Александра Федиенко.
По другой версии, крупный сбой произошел в связи с отключением электричества. Это повлияло на работу облачного провайдера De Novo, который отвечает за функционирование «Дии» и иных украинских сервисов, о чем рассказал глава компании Дмитрий Бахмацкий.
Проблемы были зафиксированы, когда производилась замена источников бесперебойного питания.
Ранее на Украине произошел масштабный сбой в работе платежных систем.