Массовый сбой украинских «госуслуг» «Дии» произошел из-за человеческого фактора

Украинский аналог «Госуслуг» «Дия» (в переводе «Действие» на русском - ред.) и платежные системы временно переставали работать не из-за кибератаки, а в связи с человеческим фактором. Об этом сообщает «Политика страны» со ссылкой на публикацию депутата Верховной рады Александра Федиенко.