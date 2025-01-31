Массовый сбой произошел в работе сервисов «Ростелекома»

В пятницу утром пользователи сервисов «Ростелекома» из разных регионов России пожаловались на масштабный сбой, следует из данных на сайте Downdetector.

По их словам, перестал работать домашний интернет. Нет доступа к цифровому телевидению.

Больше всего жалоб поступает из Нижегородской, Ульяновской и Мурманской областей, Чувашии и Удмуртии. Еще встречаются проблемы у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как пояснили ТАСС в Роскомнадзоре, в данный момент действительно фиксируется всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сервисов «Ростелекома». Предварительная причина — сбой на инфраструктуре оператора связи.