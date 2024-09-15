Массовый сбой произошел в работе сервиса РЖД

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В воскресенье вечером пользователи массово жалуются на сбой в работе сервисов крупнейшего российского ж/д перевозчика – РЖД, сообщается на сайте downdetector.su .

Наибольшее число жалоб поступило на недоступность личного кабинета (37%), сбой сайта (33%), сбой в работе мобильного приложения (27%) и общий сбой (2%).

Отмечается, что часть пользователей не может приобрести билеты онлайн.

В основном жалобы поступают из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Республики Карелия, а также Нижегородской и Вологодской областей.

Ранее массовый сбой был зафиксирован в работе американского видеохостинга YouTube.