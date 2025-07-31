Массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке

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Во Владивостоке в нескольких десятках домов произошло отключение электроэнергии, сообщается в Telegram-канале Владивостокского предприятия электрических сетей.

При этом центр Владивостока практически полностью обесточен.

Энергетики устанавливают причины произошедшего.

По предварительной информации, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция «Телецентр».

Ранее сообщалось, что жители дагестанской Махачкалы на протяжении нескольких суток сидят без света и воды. Перебои длятся уже больше месяца.