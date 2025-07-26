Люди на грани: в Махачкале жители сутками сидят без света и воды при жаре

В Махачкале люди несколько суток сидят без света и воды при 30-градусной жаре

Жители дагестанской Махачкалы на протяжении нескольких суток сидят без света и воды. Перебои длятся уже больше месяца, сообщает « Осторожно, новости ».

Люди из Махачкалы и находящихся рядом сел пожаловались, что с начала лета свет подают с перебоями. Местным жителям приходится сутками сидеть без электричества и воды, хотя температура воздуха за окном — 30 градусов жары.

В квартирах не функционируют кондиционеры. Продукты, хранящиеся в холодильнике, портятся. Лифты не работают. Из-за этого люди оказались «на грани».

«А как быть пожилым? Детям? Больным? Это уже не неудобство — это прямая угроза жизни и здоровью», — пишут местные жители.

В Роспотребнадзоре Дагестана рассказали, что планируют подать коллективный иск к «Россетям» из-за проблем с электроэнергией.