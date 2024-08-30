Масштабный сбой зафиксирован в работе соцсети X

сегодня в 04:38

Масштабный сбой произошел в работе соцсети X, пишет RT со ссылкой на портал Downdetector.

С проблемами в работе социальной сети столкнулись более 55 тысяч пользователей в США.

Больше всего жалоб поступало на неполадки в работе приложения, отсутствие соединения с сервером, а также трудности при входе на сайт.

Нарушения в работе соцсети также наблюдались в Великобритании, Германии, Франции, Японии, Испании и других странах.

Ранее бизнесмен Илон Маск объявил войну компаниям за убытки в миллиарды долларов из-за неразмещенной рекламы в соцсети Х.