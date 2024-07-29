Масштабные спортобъекты разместили в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»

Одни из самых масштабных спортобъектов форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» разместили в парке искусств «Музеон» и инновационном центре «Сколково», сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Множество бесплатных тренировок и показательных выступлений ждет жителей и гостей столицы. В программу форума-фестиваля войдут летние и зимние виды спорта. Мероприятие пройдет с 1 августа по 8 сентября.

Так, в «Музеоне» покажут, как благоустраивают городскую среду, в частности набережные, по программе мэра Москвы «Мой район». Посетителям предложат освоить азы серфинга на мультиформатном тренажере и посмотреть показательные выступления спортсменов. На территории разместились также еще два бассейна с инструктарами: один для каякинга, другой — для сапбординга.

Есть здесь и аэротруба — часть футуристического арт-объекта, посвященного исследованию космоса. Также в «Музеоне» можно будет заняться йогой в гамаках и тренировками по воркауту, покататься на электрокарах на специальной гоночной трассе. Каждый вторник сюда будут приходить именитые гонщики. А 1 августа гостей поприветствует многократный победитель и призер соревнований по картингу в России и за рубежом Сергей Балдин. Он отметил, что в Москве работает уже не меньше десятка специализированных школ.

Попробовать свои силы в зимних видах спорта можно в инновационном центре «Сколково». Здесь есть двусторонняя горка длиной 145 м и высотой 8 м. Один склон предназначен для катания на сноуборде и лыжах, второй — на ватрушках. Здесь также организуют выступления опытных сноубордистов.

На боковой стене горки разместился скалодром с шестью трассами разного уровня сложности. На другой локации — электронный горнолыжный тренажер, который имитирует склон. Также на территории оборудуют одну большую и две маленькие хоккейные коробки. Профессиональные спортсмены покажут основы игры.

Расписание работы площадок и условия посещения можно узнать на сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».