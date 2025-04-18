Масштабная ярмарка трудоустройства пройдет в Дубне 26 апреля

26 апреля в ОЭЗ «Дубна» пройдет масштабная ярмарка вакансий. Сейчас инвесторами уже созданы 9,5 тыс. рабочих мест, но в связи с расширением территории и пополнением команды резидентов новыми высокотехнологичными компаниями потребность в кадрах продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году соискателями на ярмарках стали свыше 700 жителей Дубны, Дмитрова, других близлежащих населенных пунктов Московской и Тверской областей. Порядка 30-ти резидентов и крупных предприятий НПК наукограда предложили им около 300 вакансий и провели до тысячи собеседований. В среднем в ОЭЗ «Дубна» трудоустраиваются порядка 400 специалистов ежегодно.

На данный момент наиболее востребованы инженеры, проектные менеджеры, сборщики, операторы станков и технологи, химики, аналитики, программисты, веб-разработчики, дизайнеры, рабочие специальности и другие в таких направлениях, как производство и промышленность, информационные технологии, медицина и фармацевтика.

В этом году весенняя ярмарка вакансий запланирована на апрель и посвящена 20-летию создания особой экономической зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал глава региона.