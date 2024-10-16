Глава ФАС РФ Максим Шаскольский в ходе IX Всероссийской тарифной конференции рассказал о том, что для модернизации коммунальной инфраструктуры необходимо создать условия для масштабирования инвестиций, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Речь идет о реализации Указа президента России от 07.05.2024 № 309. ФАС России совместно с Минстроем и Минэкономразвития России разрабатывают долгосрочную программу по строительству, реконструкции и ремонту систем ЖКХ с общим объемом финансирования 4,5 трлн рублей до 2030 года.

Для достижения указанных целей необходимо своевременно вносить изменения в законодательство. Правительство РФ приняло постановление, внедряющее механизм долгосрочных индексов платы граждан. Он дает возможность регионам резервировать в индексах инвестиционную составляющую, что позволяет упростить привлечение инвестиций и гарантирует инвестору получение средств в каждом году реализации концессионного соглашения. Как отметил руководитель службы, воспользоваться механизмом можно уже сейчас — до 10 ноября 2024 года при установлении тарифов на 2025 и последующие годы.

Учитывая масштаб инвестиций, для обеспечения контроля за показателями регулируемых организаций и расходованием инвестиционных средств активно ведется работа по цифровизации тарифного регулирования. Служба работает над переводом цифрового тарифного сервиса на платформу «ГосТех». Он обеспечит сквозной процесс тарифного регулирования в едином пространстве — от подачи заявки до формирования экспертного заключения. Кроме того, ведомство разработало электронные формы экспертных заключений в сферах водоснабжения, водоотведения, транспортировки газа, планируются к утверждению аналогичные формы в теплоснабжении.

Также Максим Шаскольский отметил работу территориальных органов службы по контролю за экономической обоснованностью тарифов в регионах. Соответствующие полномочия управления ФАС России получили в начале 2024 года. За это время проверки прошли в 82 регионах, выдано 108 предписаний, из тарифов исключено 2,1 млрд рублей необоснованно заложенных средств, в ряде регионов снижены тарифы на теплоснабжение. По результатам анализа выявленных нарушений ведомство разработало разъяснения для региональных регуляторов.

Отдельное внимание служба уделяет сфере обращения с ТКО. ФАС России выявила нарушения при установлении тарифов в 23 регионах, 1,3 млрд рублей уже исключено из тарифов после вмешательства службы, еще 4 млрд рублей подлежат исключению. В результате этой работы в ряде регионов тарифы на обращение с ТКО снизились, а в некоторых субъектах удалось снизить регуляторный долг перед региональным оператором, что позволит сдержать рост тарифа в последующие годы.

Говоря об отрасли электроэнергетики глава ведомства отметил, что в текущем году полноценно заработал механизм регуляторных соглашений. Этот инструмент позволяет урегулировать отдельные разногласия между РЭКами и сетевыми компаниями, настроить долгосрочные тарифы и сформировать предпосылки для возврата накопленного регуляторного долга. До конца года ФАС России ожидает принятия не менее 20 таких соглашений.

Помимо прочего, Максим Шаскольский затронул в своем докладе вопросы эталонного метода определения затрат в электросетевом комплексе, внедрения дифференцированных по объемам потребления тарифов и предельных показателей удельного расхода топлива.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.