Масленица против талии: какие начинки не стоит класть в блины

Масленица — время, когда на столе неизменно появляются румяные блины и хочется от души порадовать родных и близких. Однако важно помнить, что такая еда может быть довольно калорийной и не всегда безобидной для здоровья, особенно если переусердствовать с количеством и выбирать далеко не самые полезные начинки, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она напомнила, что блины сами по себе — скорее лакомство, чем полноценная еда. В классический рецепт входит молоко, яйца, пшеничная мука, масло и сахар, поэтому калорийность готовых блинов получается довольно высокой, порядка 190 Ккал на 100 граммов — заменять ими основные приемы пищи не стоит. Достаточно безопасным для фигуры количеством считается 1-2 штуки за раз, если в целом человек питается сбалансированно и не превышает свою ежедневную норму калорий, белков, жиров и углеводов.

«Самые калорийные и вредные варианты — это блины с промышленными начинками или изделиями фабричного производства. Нередко в них добавляют муку низкого качества, консерванты, ароматизаторы и трансжиры, а также не всегда соблюдают нужный температурный режим хранения. Поэтому предпочтительнее готовить блины дома, используя проверенные ингредиенты. Но даже дома стоит читать этикетки на продуктах и обращать внимание на сроки годности», — сказала врач.

По ее словам, из домашних вариантов особую осторожность стоит соблюдать со сладкими наполнителями — вареньем, медом, сгущенкой, шоколадной пастой. Они повышают гликемический индекс, добавляют много «лишних» калорий и могут спровоцировать чувство тяжести. Если хочется сладкого, то хорошим решением станут свежие или замороженные ягоды и фрукты. Из них можно быстро сварить варенье или соус с полезным сахарозаменителем — получится вкусно и менее калорийно.

«Есть вариант еще лучше — белковые начинки. Это нежирное мясо, рыба, слабосоленая красная рыба или икра, а также яйца. Такая добавка надолго сохранит чувство сытости, но не даст резкого скачка сахара в крови. Чтобы снизить общую калорийность, рекомендуем брать муку другого вида вместо пшеничной, например овсяную или гречневую, а молоко использовать пониженной жирности. Не лишним будет сократить масло при жарке: добавьте немного в само тесто и жарьте на почти сухой сковороде», — добавила Сережина.

Как уточнила доктор, нужно обязательно учитывать, что блины — это не базовая еда, а праздничный атрибут. Если у человека есть лишний вес, болезни желудочно-кишечного тракта или сахарный диабет, лучше ограничить их употребление, а порой и вовсе исключить. Остальным достаточно помнить о мере: насладиться 1-2 блинами, а потом вернуться к привычному рациону. Так выи вкус можно почувствовать, и сохранить здоровье, не уйдя в «блинный запой».

Масленицу в этом году отмечают с 24 февраля по 2 марта. В четверг — «Широкий разгул». С этого дня на Руси начинались настоящие гулянья: люди катались с горок и на качелях, устраивали веселые поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин.