Маск назвал условие, которое спасет человечество от вымирания

сегодня в 23:36

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители способны спасти человечество от вымирания, пишет РИА Новости .

По его словам, Starship превратит жизнь в многопланетную и спасет ее от исчезновения на Земле при условии отсутствия бюрократии.

Он отметил, что госрегулирование в США постепенно становится все более удушающим.

«Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными», — считает Маск.

Ранее космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который первым отправился в открытый космос с туристами, достиг рекордной высоты над Землей.

Владелец компании SpaceX Илон Маск отметил, что на данный момент экипаж находится дальше от Земли, чем любой человек за последние полвека. Ранее бизнесмен заявил, что через 2 года планируются первые беспилотные полеты Starship на Марс.