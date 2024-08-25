Маск назвал арест Дурова рекламой первой поправки Конституции США

сегодня в 05:15

Илон Маск иронично прокомментировал арест Павла Дурова и заявил, что в скоро в Европе людей будут казнить за лайки в социальной сети, пишет РИА Новости .

"В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — написал он в X.

Он также назвал арест Дурова убедительной рекламой первой поправки Конституции США.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал арест Павла Дурова предупреждением для тех, кто отказывается «цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб».

Дурову грозит 20 лишения свободы.