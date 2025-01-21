Маск эмоционально отреагировал на слова Трампа про Марс на инаугурации

Американский бизнесмен Илон Маск не смог сдержать радости после слов президента США Дональда Трампа о планах по покорению Марса, сообщает RT .

«Америка отправляется на Марс», — написал он в соцсети X.

Во время своей инаугурационной речи Трамп заявил, что США отправят американских астронавтов на Марс, чтобы они установили там американский флаг.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.