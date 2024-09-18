Маск: человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе исчезнет

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Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что человечеству грозит исчезновение, если оно не освоит межзвездные перелеты, пишет РИА Новости.

«Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — считает он.

По его словам, иначе человечество исчезнет из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

Ранее Маск заявил, что многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители способны спасти человечество от вымирания. По его словам, Starship превратит жизнь в многопланетную и спасет ее от исчезновения на Земле при условии отсутствия бюрократии.