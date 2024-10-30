Mash: российские морпехи начали движение на курскую Суджу

Отмечается, что до легендарного памятника Миг-29, который расположен на въезде в город, им осталось дойти около 3,5 км. Морпехи уже зачистили села Мартыновка и Пушкарное и продвигаются дальше.

Кроме того, накануне штурмовики 106-й и 155-й дивизий ВС РФ вышли на юго-восточные окраины деревни Кругленькое. Эти позиции считаются наиболее важными с точки зрения стратегии.

Благодаря захвату данных точек российская армия взяла под полный огневой и визуальный контроль все лазейки снабжения бригады ВСУ, которая сейчас находится в окружении в районе Погребков. Впервые за неделю ВСУ не попытались контратаковать. Это косвенно говорит о том, что украинские войска прекратили попытки выбить своих военнослужащих из окружения.

Ранее стало известно, что российские войска с боями подходят к курской Судже. За выходные от ВСУ освободили села Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное.