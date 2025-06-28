Mash: россияне потратили на покупку нарядов для выпускных почти 23,5 млрд руб

Россияне потратили рекордную за последние 10 лет сумму на покупку платьев и костюмов для выпускных в этом году. Они приобрели нарядов на 23,5 млрд рублей, сообщает Mash .

По данным маркировки «Честный знак», этой весной было реализовано 5,7 млн нарядов для девочек на 15 млрд рублей. Также магазины продали 2,3 млн костюмов для юношей на общую сумму 8,5 млрд рублей.

Между тем стал известен топ-3 самых дорогих нарядов для выпускного.

Так, в Москве нашли платье для девочек от Dolce&Gabbana за 374 тыс. рублей. В Московской области еще один наряд для выпускниц стоит 351 тыс. рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где на продажу выставили платье за 311,5 тыс. рублей.

Самый дорогой наряд для мальчиков нашли в Москве. Это костюм от Stefano Ricci за 506 тыс. рублей. На втором месте — костюм от Dolce&Gabbana из Московской области. Он стоит 365 тыс. рублей. На третьем месте расположился наряд за 247,5 тыс. рублей от Dolce&Gabbana в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что средняя сумма, которую родители готовы потратить на выпускной, составляет 19 тысяч рублей. Такие расходы вызвали дискуссии в обществе.