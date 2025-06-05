Заложники трендов: общественный деятель рассказал о завышенных тратах на выпускные

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В России родители планируют потратить на выпускной в среднем 19 тысяч рублей

Каждый третий школьник в России отметит выпускной в школе, около трети — в ресторане, и почти пятая часть — на природе. Средняя сумма, которую родители готовы потратить на праздник, составляет 19 тысяч рублей. На фоне экономической нестабильности такие расходы вызывают дискуссии в обществе, сообщает «ФедералПресс» .

По мнению члена правления Тюменского родительского комитета и общественного деятеля Андрея Генерозова, масштабные праздники остаются частью потребительской культуры, несмотря на текущую социально-экономическую ситуацию.

Наблюдается рост социального расслоения: одни семьи готовы к тратам, другим приходится считать каждый рубль. Родительские чаты задают тон обсуждению расходов и формируют общее мнение, в котором участие в дорогом празднике считается нормой. Это оказывает давление на родителей с ограниченными доходами.

Расходы на выпускной часто дополняются необходимостью нанимать репетиторов, без которых освоение школьной программы становится затруднительным. В таких условиях многие родители вынуждены подстраиваться под коллективные ожидания, чтобы ребенок не чувствовал себя изолированным.

Общественные деятели отметили, что администрация школ и учителя могут повлиять на формат праздника, учитывая возможности всех семей.

Ранее выпускные проходили в более скромной обстановке — в самих школах под присмотром педагогов и родителей.