Заложники трендов: общественный деятель рассказал о завышенных тратах на выпускные
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Каждый третий школьник в России отметит выпускной в школе, около трети — в ресторане, и почти пятая часть — на природе. Средняя сумма, которую родители готовы потратить на праздник, составляет 19 тысяч рублей. На фоне экономической нестабильности такие расходы вызывают дискуссии в обществе, сообщает «ФедералПресс».
По мнению члена правления Тюменского родительского комитета и общественного деятеля Андрея Генерозова, масштабные праздники остаются частью потребительской культуры, несмотря на текущую социально-экономическую ситуацию.
Наблюдается рост социального расслоения: одни семьи готовы к тратам, другим приходится считать каждый рубль. Родительские чаты задают тон обсуждению расходов и формируют общее мнение, в котором участие в дорогом празднике считается нормой. Это оказывает давление на родителей с ограниченными доходами.
Расходы на выпускной часто дополняются необходимостью нанимать репетиторов, без которых освоение школьной программы становится затруднительным. В таких условиях многие родители вынуждены подстраиваться под коллективные ожидания, чтобы ребенок не чувствовал себя изолированным.
Общественные деятели отметили, что администрация школ и учителя могут повлиять на формат праздника, учитывая возможности всех семей.
Ранее выпускные проходили в более скромной обстановке — в самих школах под присмотром педагогов и родителей.