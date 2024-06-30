Mash: Канье Уэста заметили с Гошей Рубчинским на яхте на Москве-реке

Американский рэпер Канье Уэст проводит вечер в Москве в компании российского дизайнера Гоши Рубчинского на яхте «Новая звезда», пишет Mash .

На кадрах судно движется на фоне церквей и многоэтажек. По информации Telegram-канала, за прогулку по Москве-реке компания отдала порядка 2 млн рублей. По предварительным данным, яхта скоро пришвартуется у парка Горького.

При этом у отеля Four Season в центре столицы уже шестой час ожидают явления рэпера и скандируют его имя.

Ранее стало известно, что Канье Уэст со своей супругой Бьянкой Цензори прибыли в Москву на юбилей Гоши Рубчинского.